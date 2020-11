Palermo, 20enne condannato a 10 anni di carcere per violenza sessuale

Il giovane aveva abusato di una donna, i primi di agosto del 2019, che attendeva il treno per l'aeroporto alla stazione di Sferracavallo

È stato condannato a 10 anni di reclusione per violenza sessuale Alpha Yallow, un 20enne originario del Gambia fermato nel 2019 a Palermo. Secondo gli inquirenti, il giovane aveva abusato di una donna, i primi di agosto, che attendeva il treno per l'aeroporto alla stazione di Sferracavallo. Nel corso delle indagini la polizia ha accertato che il giovane aveva tentato di violentare una donna straniera e importunato altre donne sempre in stazione. L'indagine è stata coordinata dall'aggiunto Annamaria Picozzi e dalla pm Ilaria De Somma.