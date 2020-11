Coltivavano marijuana in casa a Palermo: tre arresti

Gli agenti del commissariato Porta Nuova hanno scoperto una piantagione con 75 piante di marijuana e un sacco con 70 grammi di stupefacente già essiccato, oltre a 2.600 euro in contanti

Tre persone, due uomini di 32 e 28 anni e una ragazza di 18 anni, sono state arrestate a Palermo dopo che, in un'abitazione di via Baida, gli agenti del commissariato Porta Nuova hanno trovato una piantagione con 75 piante di marijuana e un sacco con 70 grammi di stupefacente già essiccato, oltre a 2.600 euro in contanti. L'accesso alla casa inoltre era sorvegliato grazie a una telecamera collegata a un televisore. I tecnici Enel hanno anche accertato il furto di energia elettrica.