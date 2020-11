Sequestrati 2.400 articoli natalizi non a norma nel Catanese

Circa 2.400 articoli illegali sono stati sequestrati in un esercizio commerciale di Belpasso (Ctania) dai militari della Guardia di finanza. Nel negozio, gestito da un cinese, i finanzieri della compagnia di Paternò hanno trovato in vendita prodotti natalizi, soprattutto luminarie, potenzialmente pericolosi perché non certificati, benché immessi in commercio con il marchio non conforme 'CE'. Sequestrati anche cover per mascherine, palloni da calcio e zaini con loghi contraffatti di noti brand. Gli investigatori hanno proceduto al sequestro dei 2.400 articoli illegali e alla segnalazione agli organi competenti del gestore del negozio.