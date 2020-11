Spaccio di droga a Vittoria, un arresto e una denuncia

Un uomo di 31 anni è stato arrestato per spaccio di droga a Vittoria, comune del Ragusano da diversi giorni zona rossa per via dell’alto numeri di contagi da Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). I carabinieri lo hanno sorpreso nella zona di contrada Alcerito, Villaggio Olimpia, mentre riceveva alcune dosi di marijuana, per complessivi 148 grammi, da un altro giovane. Quest'ultimo aveva prelevato la sostanza stupefacente nella sua abitazione, dove era stata tenuta nascosta. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero, l'uomo è stato posto ai domiciliari.