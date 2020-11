Misterbianco, sequestrate 1,8 milioni luminarie di Natale non sicure

Le fiamme gialle hanno trovato 7.087 confezioni di addobbi luminosi privi delle certificazioni di legge. Secondo quanto emerso, non erano stati sottoposti ai controlli per garantire un sicuro utilizzo da parte degli acquirenti

Sequestrate un milione e 779mila luminarie di Natale ritenute non sicure dalla guardia di finanza di Catania in un esercizio commerciale a Misterbianco gestito da un uomo di origini cinesi.

Il sequestro

Le fiamme gialle hanno trovato 7.087 confezioni di addobbi luminosi privi delle certificazioni di legge. Secondo quanto emerso, non erano stati sottoposti ai controlli per garantire un sicuro utilizzo da parte degli acquirenti, facendogli correre il rischio di incorrere in pericolosi incidenti. Al gestore dell'attività commerciale è stata contestata l'inosservanza degli obblighi previsti dal Codice del Consumo e lui è stato anche segnalato alla locale Camera di Commercio per le relative sanzioni amministrative.