Maltempo a Catania, crollata un parte di cornicione di Porta Garibaldi

Decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia per il violento temporale che si è abbattuto la scorsa notte. Danni e disagi in particolare a Misterbianco e Motta S. Anastasia

Un violento temporale si è abbattuto la notte scorsa su Catania e provincia. Nel capoluogo etneo, la pioggia battente sarebbe la causa del distacco di una parte del cornicione della storica Porta Garibaldi, nell'omonima piazza. Sul posto è intervenuta una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco, a cui non risultano danni a persone o cose. Come misura di sicurezza, i pompieri hanno chiesto l'intervento della polizia locale e dell'ufficio di pubblica incolumità del Comune di Catania per la necessaria delimitazione dell'area, perché potenzialmente interessata da eventuali ulteriori distacchi, e per permettere più accurate verifiche sulla struttura da parte di tecnici dell'Ente locale e della Soprintendenza ai beni Culturali. (PREVISIONI METEO IN ITALIA)

Decine di interventi dei vigili del fuoco

Vigili del fuoco impegnati in tutta la provincia di Catania, dove hanno eseguito decine di interventi di soccorso, in particolare a Misterbianco e Motta S. Anastasia. I pompieri hanno aiutato anche diverse persone che hanno trovato riparo sui tetti delle loro automobili rimaste bloccate in sottopassaggi allagati. Al lavoro personale del comando provinciale di Catania, dei distaccamenti di Paternò e Adrano e il nucleo sommozzatori.