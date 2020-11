Missione Speranza e Carità pianta 17 alberi a Godrano, nel Palermitano

Il Festival della Dottrina Sociale

"Questa nostra piantumazione è in comunione - spiega Fratel Biagio- con l'iniziativa del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa di Verona che è portata avanti dal referente nazionale Salvatore Urso e da tante persone di buona volontà, che oggi hanno piantato un melograno al Giardino dei Giusti a Palermo, per dare un grande respiro di fratellanza. Con l'occasione voglio salutare tutti i rappresentanti del Festival, con cui ci uniamo in preghiera e ci tengo a ricordare con grande affetto il fondatore del Festival Don Adriano Vincenzi''. Il Festival, dal titolo ''Memoria del Futuro'' inizia oggi e prevede fino al 26 novembre una serie di incontri in streaming per costruire comunità inclusive e solidali.