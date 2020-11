Rifiuti, scoperte 23 discariche abusive nell'Agrigentino

I rifiuti abbandonati sono stati trovati in contrada Cazzola a Canicattì in una vasta area che si estende fino al confine con Castrofilippo

Ventitré discariche di piccole dimensioni sono state scoperte dai carabinieri a Canicattì (Agrigento) in contrada Cazzola, una vasta area che si estende fino al confine con Castrofilippo.

Le indagini

I militari hanno battuto palmo a palmo i 12.000 metri quadrati di terreno scoprendo rifiuti speciali e pericolosi come una gran quantità di Eternit, plastica, pneumatici, vetro, materiali di risulta dell'edilizia, sfalci di potature, mobili interi e anche generi alimentari, alcuni dei quali riconoscibili anche per il lotto di provenienza. L'area, destinata alcuni decenni fa a terreno agricolo coltivato a cereali, è priva di ogni precauzione per evitare eventuali dispersioni di sostanze inquinanti nell'ambiente circostante e la maggior parte dei 23 luoghi di discarica è apparsa essere stata incendiata. Durante il controllo un uomo di 75 anni è stato sorpreso a bordo della propria Moto Ape carica di circa 250 chili di rifiuti ferrosi. L'uomo è stato denunciato per traffico illecito di rifiuti ed il mezzo è stato sequestrato ai fini della confisca. I proprietari del terreno alcuni mesi fa erano stati destinatari di un'ordinanza sindacale di bonifica e messa in sicurezza della vasta area estesa decine e decine di ettari di terreno non recintata ma attraversata da diverse strade.