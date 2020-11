Covid, a Marsala positivi quasi tutti gli ospiti di una casa di riposo

Sono risultati quasi tutti positivi al Covid-19 i circa 40 anziani ospiti della casa di riposo "Madonna delle Grazie" di contrada Rakalia, a Marsala. Il dato è emerso a seguito dei risultati dei tamponi molecolari eseguiti l'8 novembre dall'Usca dell'Asp di Trapani, anche se la notizia si è appresa oggi. Dopo i test per la diagnosi della positività al coronavirus, la figlia di una anziana ospite della struttura socio-assistenziale ha presentato una denuncia alla Procura di Marsala, ai carabinieri del Nas di Roma e all'Assessorato regionale alla Salute, per l'accertamento di eventuali irregolarità. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN SICILIA)

Molti ospiti ricoverati

Molti degli anziani, intanto, sono stati ricoverati nel reparto Covid dell'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala. Meno di un mese fa la struttura aveva avvisato i familiari degli anziani, cui peraltro non sarebbe stato più consentito di vedere i loro cari, che il presidente della cooperativa che la gestisce era risultato positivo. Alcuni "medici dell'ospedale di Marsala - afferma la donna che ha presentato l'esposto - hanno comunicato ai familiari che alcuni degli anziani provenienti dalla casa di riposo presenterebbero gravi lesioni da decubito non trattate adeguatamente”.