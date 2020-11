Palermo, picchiarono due uomini in un pub: tre arresti

Tre uomini sono stati posti ai domiciliari dalla polizia di Stato con l'accusa di sequestro di persona e lesioni gravi ai danni di due persone picchiate in un locale di via Ugo La Malfa a Palermo, la notte tra il 9 e 10 novembre del 2019. Tra le vittime un avventore del locale (e non il presidente del moto club Corsari come riportato in precedenza da ANSA) che ha riportato una prognosi di 30 giorni. Secondo le indagini della squadra mobile a picchiare l'uomo furono tre appartenenti al gruppo motociclistico denominato "bandidos". Gli agenti hanno eseguito l'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Palermo, nei confronti di: R. E., di 51 anni, residente a Messina; di M. C., di 49, residente ad Aquedolci (ME) e di B. H. H., di 57, residente a Collesano (Pa).