Catania, lascia cane in auto due ore per sostenere esame: denunciato

Un ragazzo di 24 anni è stato denunciato a Catania per abbandono di animali. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione Ognina lo studente ha lasciato in auto per un paio d'ore il suo cane, trovato sofferente per il caldo, mentre sosteneva un esame in università.

L'intervento dei carabinieri

Ai militari, intervenuti dopo la segnalazione di un passante al 112, il 24enne ha detto di essersi assentato per andare a sostenere un esame universitario e di essersi poi anche intrattenuto con un'amica a parlare, ma di aver lasciato il cane in auto per poco tempo. Dagli accertamenti dei carabinieri però è emerso che l'animale era stato notato all'interno della vettura già un paio di ore prima.