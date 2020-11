Palermo, accoltella figlia di 8 anni al volto: bimba non è grave

Una bambina di otto anni è stata ferita al volto e al collo dalla madre a Palermo. La donna ha colpito la figlia con un coltello provocando lievi ferite alla piccola che è stata trasportata in ospedale in condizioni non gravi.

La vicenda

La sorella minore della vittima, 6 anni, ha assistito alla scena e ha iniziato a urlare attirando l'attenzione dei vicini che hanno chiamato i carabinieri. I militari sono arrivati nel condominio e a loro la donna, separata, avrebbe detto che voleva suicidarsi. È stata accompagnata in caserma dai carabinieri.