Reddito cittadinanza senza avere requisiti: 3 denunce nel Palermitano

Due persone che percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto sono state denunciate dai militari della Guardia di finanza di Palermo, che hanno anche sequestrato le rispettive card.

A Terrasini una 29enne non aveva dichiarato nella richiesta per il sussidio che il marito 35enne, indagato di omicidio, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, rapina aggravata e rissa, è detenuto nel carcere Lorusso di Pagliarelli. L'Inps ha avviato le pratiche per recuperare 12mila euro e la donna è stata denunciata.

A Carini è stato denunciato un 47enne che percepiva il sussidio anche se lavorava in nero per il fratello come autotrasportatore. Anche in questo caso l'Inps si è attivato per recuperare circa 16 mila euro.

Una denuncia anche a Capaci

Una terza persona è stata denunciata dalla polizia anche a Capaci per avere percepito il Reddito di Cittadinanza grazie a false dichiarazioni rese all'Istituto previdenziale sul proprio reddito, sul proprio patrimonio immobiliare e sulla composizione del nucleo familiare. In particolare avrebbe omesso di percepire l'affitto di un immobile e che era anche proprietario di un terreno agricolo a Torretta. La carta è stata sequestrata ed è scattata la segnalazione all'Inps per il recupero delle somme erogate.