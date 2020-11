Alarm Phone: imbarcazione con 70 migranti a sud Lampedusa, intervenire

Secondo l'organizzazione un natante non identificato ha rifiutato di prestare soccorso. "Le autorità italiane sono informate, non ritardate i soccorsi!", è l'appello lanciato via Twitter

Un'imbarcazione con a bordo 70 migranti è stata segnalata questa mattina a sud di Lampedusa da Alarm Phone. Secondo l'organizzazione un natante non identificato ha rifiutato di prestare soccorso. "Le autorità italiane sono informate, non ritardate i soccorsi!", è l'appello lanciato dall'organizzazione via Twitter. A quanto rende noto Alarm Phone, due persone sul natante hanno perso i sensi e la situazione a bordo sta peggiorando. Ieri Alarm Phone ha fatto sapere con un tweet di essere stata contattata dall'imbarcazione, allora in difficoltà al largo della Libia. A bordo sarebbero presenti anche tre bambini.

Negli ultimi giorni si sono susseguiti tre naufragi, due ieri e uno il giorno precedente, nelle acque del Mediterraneo.