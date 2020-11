Covid, positiva fa spesa nel Trapanese: denuncia per epidemia colposa

Il 3 novembre la donna, in quarantena, è andata a fare la spesa in un supermercato indossando la mascherina. I carabinieri si sono accorti del fatto e ora la 51enne dovrà restare nella sua abitazione per il periodo prescritto

Era risultata positiva al Covid-19, ma è comunque andata a fare la spesa. È successo nel Trapanese dove una donna di 51 anni è stata denunciata per epidemia colposa.

La vicenda

Il 3 novembre la donna, mentre era in quarantena, è andata a fare la spesa in un supermercato indossando la mascherina. I carabinieri l'hanno scoperta e hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del negozio. Da quanto si è appreso, il Comune dove vive offre la possibilità di richiedere, compilando alcuni moduli, la consegna della spesa a domicilio per le persone in quarantena che non hanno modo di farsi aiutare da parenti o amici. Servizio, tra l'altro ormai garantito anche da alcuni supermercati, ricordano le forze dell'ordine.