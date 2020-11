Catania, centro scommesse e slot-machines illegali: denunciati

Un centro scommesse con annessa una sala slot machines senza autorizzazione è stata scoperto in una bottega al piano terra di uno stabile a Catania, nel quartiere di Librino, dalla polizia. Gi agenti hanno denunciato due persone, il gestore e il proprietario.

La ricostruzione dei fatti

La polizia ha sorpreso a giocare alcuni minorenni e il gestore, che si trovava dietro la postazione adibita a cassa e alla stampa delle ricevute delle scommesse. I due indagati devono rispondere di esercizio di giochi d'azzardo aggravato, esercizio abusivo di gioco d'azzardo e scommesse e slot machine non collegate alla rete dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato. Contestato loro l'illecito amministrativo derivante dal non aver ottemperato alle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19 che prevedono la chiusura di agenzie di scommesse e di sale da gioco.