Siracusa, immobile trasformato in centrale spaccio di droga

La polizia a Siracusa ha eseguito il sequestro preventivo di un immobile popolare in piazza San Metodio, nella zona di via Italia, trasformato in una centrale di spaccio di droga.

Il sistema di video sorveglianza

Dall'abitazione grazie a un complesso sistema di video sorveglianza, veniva controllato ogni lato delle palazzine condominiali. Sette persone, in cinque mesi, sono state arrestate o denunciate. Tutti i residenti del complesso erano sorvegliati. L'abitazione è stata affidata al comune di Siracusa.