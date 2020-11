Palermo, derubata mentre acquista hashish e poi picchiata

L'episodio è successo in via dei Frangiai nel mercato della Vucciria. Sui fatti indaga la polizia

A Palermo una ragazza di 24 anni è stata derubata di 500 euro dal pusher, mentre stava acquistando hashish: è successo in via dei Frangiai nel mercato della Vucciria.

La vicenda

Quando ha aperto il borsello, il pusher ha notato le banconote. In modo repentino ha sfilato la mazzetta dal portafoglio ed è fuggito via. La donna lo ha inseguito urlando e insultando lo spacciatore e i palermitani. Qualcuno tra le vie del mercato, non ha gradito quelle affermazioni: la donna quindi è stata aggredita e picchiata. Indaga la polizia.