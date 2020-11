Caltagirone, marijuana in garage: due arresti

I carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre 600 grammi di marijuana, 80 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per confezionare dosi di droga

A Caltagirone, in provincia di Catania, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 24 anni, G.B., e uno di 26 anni, G.L, per spaccio di sostanze stupefacenti. In un garage in loro uso militari hanno trovato e sequestrato oltre 600 grammi di marijuana, 80 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per confezionare dosi di droga. I due sono stati posti agli arresti domiciliari.