Migranti, nove sbarchi a Lampedusa: arrivate 460 persone

Continuano gli sbarci a Lampedusa. Questa notte se ne sono registrati sette da dopo la mezzanotte. Per poi aggiungersene due per un totale di nove. Così salgono a 460 i migrantii arrivati a Lampedusa. Ormai all'hotspot di contrada Imbriacola dove si sfiorano ormai le mille presenze.

Gli sbarchi

La prima imbarcazione è arrivata a molo Madonnina poco prima della mezzanotte. A soccorrerla, a due miglia e mezzo da Lampedusa , una motovedetta della Capitaneria di porto. A bordo c'erano 78 persone di varie nazionalità. Un'ora dopo è arrivato, soccorso a sette miglia dal porto dalla guardia costiera, un barchino con 15 tunisini. Prima delle 2:30, una motovedetta della guardia di finanza aveva intercettato a quattro miglia dalla costa un natante con a bordo 14 tunisini fra cui un minorenne. I carabinieri di Lampedusa, nel frattempo, hanno rintracciato - vicino molo Madonnina - 16 tunisini, compreso un minorenne. L'imbarcazione utilizzata per la traversata in questo caso non è stata trovata. Alle 4 sono giunti 64 tunisini che erano a bordo di un'imbarcazione alla deriva e pochi minuti dopo altri sei loro connazionali che erano stati trasbordati dai soccorritori. All'alba, una motovedetta della Guardia di finanza ha sbarcato a molo Favarolo 94 immigrati di diversa nazionalità. Erano stati soccorsi a 3 miglia a Sud di Lampedusa mentre si trovavano su un'imbarcazione di circa 10 metri che è stata sequestrata. Infine, un barcone di 10 metri, con a bordo 91 tunisini, è stato rintracciato a circa due miglia a Sud dall'isola. I migranti sono stati trasbordati sulla motovedetta della Capitaneria di porto e il natante è stato lasciato alla deriva. Mentre erano in corso queste operazioni, a Cala Pisana approdavano 82 subsahariani che sono riusciti ad arrivare direttamente sulla terraferma con un gommone di 10 metri.