Migranti, nave quarantena attracca a Porto Empedocle: sbarco per 70

La nave quarantena Gnv Allegra, da ieri in rada a Porto Empedocle (Agrigento) ha attraccato alla banchina. In mattinata verranno sbarcati i 70 migranti tunisini che hanno ricevuto l'esito negativo del tampone anti Covid e che hanno terminato la sorveglianza sanitaria. Una volta sbarcati saranno trasferiti in altri centri di accoglienza a bordo di pullman, come annunciato ieri dal sindaco Ida Carmina.