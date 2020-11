Siracusa, bomba carta esplode davanti a una palazzina: un ferito

Il proprietario dello stabile è stato ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Indagano gli agenti della squadra mobile

Un piccolo ordigno costruito artigianalmente è stato fatto esplodere, ieri sera, davanti la porta di un'abitazione a pianterreno di un edificio popolare in via Algeri, zona nord di Siracusa. Ferito il proprietario della casa, che è stato ricoverato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero però gravi. Sull’accaduto stanno indagando gli agenti della squadra mobile, mentre il personale della polizia scientifica ha effettuato i rilievi per verificare se vi sono elementi utili per scoprire i motivi dell’intimidazione.