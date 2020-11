Palermo: in fiamme 4 motorini di una pizzeria, danni anche al locale

Quattro motorini parcheggiati davanti a una pizzeria, utilizzati dal locale per le consegne a domicilio, sono stati dati alle fiamme e distrutti. E' successo in via Besio, a Palermo. L'incendio ha anche danneggiato l'ingresso del locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno trovato tracce di carburante. Sono in corso indagini per fare luce sull'episodio e sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.