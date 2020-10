A Catania, grazie ad alcune telecamere, i vigili urbani hanno potuto identificare una persona, filmata mentre lasciava alcuni materassi in una discarica abusiva, che è stata multata per 600 euro. L'iniziativa, che ha prodotto risultati positivi, rientra in un piano di sperimentazione promosso nello scorso mese di giugno dalla città siciliana.