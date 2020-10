Rapine nella zona movida a Palermo, arrestato un giovane

A Palermo la polizia ha arrestato il presunto autore di due rapine messe a segno nella zona della "movida" a fine agosto, eseguendo un provvedimento di custodia cautelare domiciliare nei confronti di un 23enne della zona di San Lorenzo.

Le indagini

Gli agenti della squadra mobile hanno ricostruito le due aggressioni avvenute il 21 e il 22 agosto scorsi. Nella prima rapina avvenuta in via Roma, all'altezza delle Poste Centrali, un passante sarebbe stato minacciato con un coltello a serramanico e costretto a consegnare 50 euro. Il secondo colpo in piazza Verdi: la vittima era riuscita in un primo momento a fuggire dentro un pub in via Chiavettieri, ma poi sarebbe stata aggredita nuovamente e costretta a consegnare il denaro che aveva in tasca. Fondamentali per il riconoscimento dell'aggressore i tatuaggi riconosciuti dalle vittime.