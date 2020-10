Nicolosi, picchia la moglie davanti ai figli: arrestato

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, uno dei figli è intervenuto in difesa della madre e ha minacciato il padre con un coltello. L'uomo ha chiamato i carabinierI dicendo di essere stato minacciato dal figlio, ma i militari hanno accertato l'accaduto e arrestato l'uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate

Un uomo è stato arrestato a Nicolosi, in provincia di Catania, dopo che durante una lite in casa ha malmenato la moglie davanti ai figli minorenni. Ora è agli arresti domiciliari in casa dei genitori. I carabinieri hanno accertato che l'uomo da anni vessava la moglie e la picchiava. Le liti soprattutto si verificavano intorno alla fine del mese per l'acuirsi dei problemi economici.

La lite

Secondo quanto ricostruiato dai carabinieri, uno dei figli è intervenuto in difesa della madre e ha minacciato il padre con un coltello. "Non devi toccare la mamma- avrebbe detto - ora che vengono i carabinieri dico la verità". Il padre ha chiamato i carabinierI dicendo di essere stato minacciato dal figlio, ma i militari hanno accertato l'accaduto ed arrestato l'uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Il ragazzo è stato ferito alla testa e ad una mano dal padre che lo ha disarmato. La madre è intervenuta per difendere il figlio, ma il marito l'ha colpita con un pugno in testa.