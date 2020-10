Caltanissetta, tentata rapina in un bar: ferita guardia giurata

L'uomo è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Sul posto è intervenuta la polizia che ha iniziato le indagini per risalire ai quattro rapinatori

Una guardia giurata libera dal servizio è rimasta ferita durante una tentata rapina avvenuta al 'Caffè Opera' di via Paladini a Caltanissetta intorno alle 5.30. Due dei quattro rapinatori, con il volto travisato da mascherine e armati di bastoni, sono entrati chiedendo al titolare di consegnargli i soldi contenuti nella cassa. All'interno del bar c'era la guardia giurata che ha tentato di bloccare i malviventi. È nata una colluttazione e i due complici che si trovavano fuori hanno sfondato la vetrina con un'auto investendo la guardia giurata e permettendo ai complici di dileguarsi. La guardia giurata, rimasta ferita sotto la vetrina andata in frantumi, è stata condotta al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Sul posto è intervenuta la polizia che ha iniziato le indagini per risalire ai quattro.