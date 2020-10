Partinico, cade da cavallo: morta ragazza di 21 anni

Angelica Pitò, 21 anni, è morta dopo una caduta da cavallo mentre si trovava in un terreno tra Alcamo e Partinico in contrada Fondachelli. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, ma la giovane è deceduta oggi dopo essere stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Civico dove era stata ricoverata in rianimazione. Ad indagare su quanto accaduto sono gli uomini del commissariato di polizia di Partinico, secondo una prima ricostruzione la giovane sarebbe scivolata dalla sella e avrebbe battuto la testa a terra.