Incidente a Santa Flavia, moto contro camion: 15enne ferito grave

Lo scontro è avvenuto sulla Statale 113. Il giovane è stato portato al Policlinico di Palermo: è andato in arresto cardiaco, ma i medici sono riusciti a rianimarlo

Nello scontro tra un camion e una moto sulla Statale 113, nei pressi di Santa Flavia (in provincia di Palermo), è rimasto gravemente ferito un quindicenne, M.L.P., portato dai sanitari del 118 al Policlinico del capoluogo siciliano. Il giovane è andato in arresto cardiaco, ma i medici sono riusciti a rianimarlo. Le sue condizioni restano molto gravi.

Incidente nel Palermitano: grave pedone 66enne investito

Un furgone ha investito a Palermo, in via Eugenio l'Emiro, un pedone di 66 anni, F.N., portato dai sanitari del 118 al Policlinico, dove versa in gravi condizioni. E' stato l'autista del mezzo a chiamare i soccorsi. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale.