False vendite online, una denuncia per truffa a Catania

L'uomo, un 57enne, insieme ad altre persone non ancora individuate avrebbe messo in vendita in rete una piscina fuori terra e un computer da tavolo, in diverse circostanze e senza averne la disponibilità

Un uomo di 57 anni è stato denunciato a Catania dalla polizia con l'accusa di aver truffato con false vendite on line, in concorso con altre persone non ancora individuate, numerose vittime in tutta Italia. Secondo quanto accertato da investigatori del Commissariato centrale, gli indagati hanno messo a segno in poco più di un mese tre truffe on line in tre diversi comuni con lo stesso modus-operandi, mettendo in vendita, in diverse circostanze e senza averne la disponibilità, una piscina fuori terra e un computer da tavolo. Le truffe sono state compiute ai danni di cittadini di Firenze, di Lugo di Ravenna e di Grottaglie (Taranto). Grazie alle querele presentate dalle vittime gli agenti hanno potuto focalizzare l'attività d'indagine sull’uomo.