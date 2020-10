Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il neo sindaco di Misilmeri, Rosario Rizzolo, è risultato positivo al Covid-19. Ieri ha eseguito un tampone all'ospedale Cervello e ieri sera è arrivato il risultato

Intanto, ieri in Sicilia ci sono stati 548 nuovi contagi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:36 - Positivo il neo sindaco di Misilmeri, chiude Comune

Il neo sindaco di Misilmeri, Rosario Rizzolo, è risultato positivo al Covid-19. Ieri ha eseguito un tampone all'ospedale Cervello e ieri sera è arrivato il risultato. Per oggi il Comune resterà chiuso. Adesso l'Asp eseguirà i tamponi a tutti i consiglieri comunali, gli assessori della giunta e dipendenti comunali con cui il sindaco è venuto a contatto.

7:31 - Medico e fisioterapista positivi in struttura Asp

Un medico e un fisioterapista sono risultati positivi al Covid a Villa delle Ginestre, struttura dell'Asp di Palermo per la diagnosi, cura riabilitazione e reinserimento della persona con lesione midollare che si trova in via Castellana. L'Asp ha disposto i tamponi per quanti sono venuti a contatto con i due dipendenti in servizio nel centro di riabilitazione. I locali sono stati sanificati. Alcuni sono stati chiusi. I tamponi eseguiti su colleghi e pazienti hanno dato esito negativo.