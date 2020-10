Lentini, nascondeva 500 cartucce sottoterra: arrestata

In manette una donna di 36 anni per detenzione illegale di arma clandestina e di munizionamento di diverso calibro

A Lentini, in provincia di Siracusa, la polizia ha arrestato una donna di 36 anni, M.S., per detenzione illegale di arma clandestina e di munizionamento di diverso calibro. Gli agenti all'interno della sua abitazione, dentro il bagno, nascosta sotto il vano bidet, hanno trovato una pistola con matricola abrasa e 23 cartucce dello stesso calibro.

Il precedente

Nella stessa abitazione un mese fa la polizia ha sequestrato armi, anche da guerra, e di più di mille munizioni, che aveva portato all'arresto diA.A., 37 anni, marito della donna. Gli investigatori sono tornati nello stesso luogo e nell'appezzamento di terreno circostante hanno notato una piccola porzione di terreno intrisa di una traccia d'olio motore esausto di colore nero, senza tracce di vegetazione spontanea, diversamente dal resto del terreno.

Il ritrovamento

Grazie a un mini escavatore hanno trovato sotto terra un contenitore in plastica, utilizzato per la conservazione di olive, pieno d'olio esausto e contenente anche sei contenitori in vetro, per alimenti sott'olio, ricolmi d'olio, che custodivano munizionamento di diverso calibro, per un totale di 499 cartucce, anche ad alto potenziale