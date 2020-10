Anziano spara a un 28enne nel Messinese: fermato, grave il ragazzo

Un ragazzo di 28 anni è rimasto gravemente ferito nel Messinese dopo che un 71enne gli ha sparato con un fucile. L'anziano è stato sottoposto a stato di fermo. E' successo nel villaggio di Tipoldo. La vittima è stata trovata in una pozza di sangue in mezzo a due auto bruciate ed è ora ricoverata in gravi condizioni al Policlinico. L'anziano ha visto il giovane al ritorno da una battuta di caccia e, per motivi ancora da accertare, gli ha sparato. Sul caso indagano I carabinieri.