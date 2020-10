Incidente stradale a Palermo, auto si schianta contro muro: un ferito

Il conducente, che è rimasto gravemente ferito, è stato intubato e trasportato a Palermo in codice rosso

Questa mattina c'è stato un incidente sulla A19 all'altezza dello svincolo per Resuttano, in direzione Palermo. Due parroci, provenienti da Acireale e diretti nel capoluogo siciliano, erano a bordo di una Opel Corsa quando il conducente - per motivi ancora da accertare - ha perso il controllo dell'auto che è finita contro un muro.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta la polizia stradale e l'elicottero del 118. Il conducente, che è rimasto gravemente ferito, è stato intubato e trasportato a Palermo in codice rosso. L'incidente è avvenuto su un tratto di strada attualmente a doppio senso di marcia. Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo.