Blitz antidroga a Siracusa: scoperto bunker per lo spaccio, 2 arresti

Aveva trasformato un appartamento in piazza San Metodio, zona nord di Siracusa, occupato abusivamente, in un bunker per proteggere l'attività di spaccio: per questo U. A., un 21enne, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile e del Nucleo cinofili della Questura di Catania - Antidroga ed Antiesplosivo. E' accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 21enne aveva installato nell'appartamento una porta blindata, grate alle finestre, e un sistema di videosorveglianza che permetteva di controllare anche l'arrivo delle forze dell'ordine. In casa sono state trovate 18 dosi di marijuana, 27 di cocaina e 30 di hascisc, complessivamente 5 grammi di cocaina, 8 grammi di marijuana, 11 di hascisc, 3 bilancini di precisione e 130 euro in banconote di vario taglio.

Arrestato pusher in via Immordini

Un secondo arresto è avvenuto durante un controllo in via Immordini, dove un 36enne, O. B., alla vista degli agenti ha sprangato il portone di ingresso di un palazzo "sequestrando" di fatto i condomini. L'uomo poi è salito sul terrazzo per tentare di uscire dall'altra parte dello stabile ma è stato bloccato. Addosso aveva una busta con 10 grammi di cocaina, 14 grammi di marijuana e 26 di hascisc.