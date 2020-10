Catania, marijuana e una rivoltella a casa: arrestato

In manette un 58enne, G.T., per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma

A Catania i carabinieri hanno arrestato un uomo di 44 anni, C.B., per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e un uomo di 58 anni, G.T., per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma.

Le vicende

Il primo, visto uscire da un'abitazione del rione Picanello con una busta di plastica in mano, non si è fermato a un controllo dei militari e ha forzato, a bordo di uno scooter, il blocco e ferendo due investigatori. L'uomo è stato catturato poco dopo. Durante una successiva perquisizione nell'abitazione dalla quale era uscito, in uso di G.T., i carabinieri hanno trovato e sequestrato una rivoltella calibro 10,4, 13 cartucce e 7,3 chili di marijuana.