Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, ieri in Sicilia si sono registrati 399 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:53 - Sequestrato laboratorio di analisi nel Trapanese

I tamponi per accertare l'infezione da Covid nei centri privati convenzionati devono costare 50 euro. Un prezzo deciso dalla Regione Siciliana. Ed invece ad Alcamo il prezzo imposto dal centro analisi sarebbe stato di 100 euro. I carabinieri del Nas di Palermo hanno eseguito un controllo in un centro diagnostico privato del comune del trapanese dove è stato sequestrato il solo laboratorio per lo screening del Covid. Il provvedimento è scaturito dopo le indagini dei carabinieri che hanno evidenziato come il laboratorio abbia continuato ad analizzare tamponi molecolari per conto dell'Asp di Trapani, di cliniche delle provincie di Palermo e Trapani nonché di privati, nonostante le apparecchiature utilizzate (nei mesi di aprile ed agosto) fossero state valutate non idonee per lo screening del Codiv-19 da parte dell'ente certificatore regionale di controllo qualità.

7:25 - Focolaio a Sambuca di Sicilia, positivi salgono a 52

Focolaio a Sambuca di Sicilia, nell'Agrigentino, dove ieri sera l'Asp ha confermato la presenza di altri 46 positivi al Covid-19 dopo i sei che erano stati rilevati ieri mattina, in gran parte concentrati in una casa di riposo che ha già registrato due vittime. All'interno della struttura si trovano una cinquantina di persone, tra ospiti e operatori, che sono in isolamento già da alcuni giorni. Il sindaco, Leo Ciaccio, ha disposto per oggi la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici e ha chiesto agli istituti superiori di Sciacca e Castelvetrano di attivare la didattica a distanza per impedire lo spostamento degli studenti pendolari.