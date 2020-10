Caltanissetta, droga: arrestati due fratelli

Sono stati fermati in auto e nel corso della perquisizione, uno dei due ha consegnato agli agenti un sacchetto contenente 83,40 grammi di cocaina

A Caltanissetta la polizia ha arrestato due fratelli, V.F. e I.F. di 52 e 45 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati fermati in auto e nel corso della perquisizione, V.F., ha consegnato agli agenti un sacchetto contenente 83,40 grammi di cocaina.

Perquisizione domiciliare

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare nell'abitazione di I.F., è stata sequestrata la somma in contanti di 94.500 euro: 10.660 euro sono stati trovati all'interno di una cassetta di ferro nascosta nel sottotetto della camera da letto e 83.850 euro sono stati, invece, trovati in una cassaforte a incasso nascosta nel sottotetto del primo piano dello stabile. Sempre nascosti nel sottotetto, i poliziotti hanno sequestrato 27e fiale di adrenalina, sette telefoni cellulari, di cui uno di piccole dimensioni, tre sim telefoniche e due registri contabili, dove erano annotati gli acquirenti della cocaina e le relative somme pagate.