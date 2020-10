Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

La vittima è un uomo di 73 anni. Da oggi nella nella città in provincia di Messina sarà attivata la guardia medica H24

Un uomo di 73 anni originario di Galati Mamertino, il comune zona rossa per disposizione della Regione, è morto dopo essere stato ricoverato in ospedale per difficoltà respiratorie.

Intanto, ieri in Sicilia si sono registrati 366 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:30 - A Palermo pochi in giro e piazze ritrovo semi-vuote

Ieri sembrava una serata da coprifuoco a Palermo. I locali vuoti e pochissimi i clienti fuori. Pochi i giovani che passeggiavano per le vie del centro storico e della movida palermitana. Forse la serata con vento forte e le nuove regole imposte dal Dpcm del governo Conte hanno sconsigliato di uscire da casa.



7:21 - 30 ricoverati in ospedale Partinico

Sono 27 i pazienti positivi ricoverati nell'ospedale Civico a Partinico e tre in terapia intensiva. In poco più di 24 ore i primi 34 posti messi a disposizione dall'Asp di Palermo stanno già per essere esauriti.

7:16 - 100 posti letto nell'ospedale di Petralia Sottana

Tra le strutture individuate come Covid Hospital c'è il nosocomio di Petralia Sottana "Madonna dell'Alto", dove saranno allestiti 100 posti letto.



7:12 - Un morto nella zona rossa di Galati Mamertino

Un uomo di 73 anni originario di Galati Mamertino, il comune zona rossa per disposizione della Regione, è morto dopo essere stato ricoverato in ospedale per difficoltà respiratorie. L'uomo soffriva da tempo di gravi patologie ed era risultato positivo al Coronavirus. Da oggi nella zona rossa di Galati Mamertino sarà attivata la guardia medica H24.