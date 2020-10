Rapina in una gioielleria nel centro di Catania, un arresto

Rapina in una gioielleria stamattina nel centro di Catania. Due malviventi, intorno alle 9:45, fingendo di voler fare degli acquisti sono entrati nella gioielleria Orogemma di via Umberto e, dopo una breve colluttazione, hanno bloccato il proprietario e un dipendente legando loro i polsi con delle fascette di plastica. Poi hanno sottratto oro e denaro contante per circa 900 euro e sono scappati.

L'arresto

Allertato il 112, sul posto è intervenuta subito una pattuglia del nucleo Radiomobile dei carabinieri del comando provinciale di Catania che si è messa all'inseguimento dei malviventi. Uno dei due, un catanese di 22 anni, è stato bloccato e arrestato mentre sono in corso le ricerche del secondo rapinatore. L'intera refurtiva è stata recuperata.