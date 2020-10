Incidente stradale sulla Palermo-Catania: traffico bloccato sulla A19

A causa di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania, il traffico risulta temporaneamente bloccato. E' successo all'altezza del chilometro 184,600 in località Motta Sant'Anastasia (Catania), in direzione del capoluogo etneo. Sono state chiuse le rampe della Tangenziale Ovest di Catania in direzione dell'autostrada, per i veicoli provenienti dalle carreggiate sud e nord.

Per cause da accertare un mezzo pesante è finito di traverso sulla carreggiata e il conducente è rimasto ferito. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine.