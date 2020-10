Catania, aveva marijuana in casa: arrestato

In manette un uomo di 27 anni. Nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato la sostanza stupefacente e il materiale per confezionare le dosi

Un uomo di 27 anni, G.R, è stato arrestato dai carabinieri a Catania per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo su strada, l'uomo è stato trovato in possesso di tre grammi di marijuana. Così i militari hanno deciso di perquisire la sua abitazione, nel rione San Leone. Trovando e sequestrando altri 1,3 chili della stessa droga e il materiale per confezionare le dosi.