Migranti, “Asso Ventinove” salva 67 persone: sbarco a Lampedusa. VIDEO

Il cargo battente bandiera italiana "Asso Ventinove" ha salvato 67 persone in difficoltà e le ha fatte sbarcare a Lampedusa. Lo rende noto la Ong Sos Mediterranee: "Accogliamo calorosamente il contributo cruciale delle navi mercantili nelle operazioni Sar e nello sbarco in porti sicuri". Le condizioni meteo, ostili su Lampedusa con la corrente dominante da nord ovest - prosegue il tweet - non consentono sbarchi o trasbordi su navi quarantena: per i migranti si dovrebbe decidere domani.

In corso salvataggio 43 migranti

Quanto ai 43 migranti il cui naufragio era stato segnalato diversi giorni fa da Alarm Phone, l'evento Sar è in corso ed "è coordinato da Rcc Malta con il cargo Alk (Antigua e Barbuda) che li ha intercettati".