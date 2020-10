Gela, contrabbando di carburante: sequestrate tre società

I militari del gruppo di Gela della Guardia di Finanza e personale appartenente al gruppo operativo regionale antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari personali, emessa dal Gip di Gela, nei confronti di 4 persone accusate, insieme ad altre 9, di aver costituito "un'associazione a delinquere, con base operativa a Gela e ramificata su tutto il territorio isolano, finalizzata al contrabbando e alla miscelazione abusiva di prodotti energetici". I militari hanno eseguito anche il sequestro preventivo diretto di tre società di Misterbianco (CT), Augusta (SR) e Gela (CL). I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa prevista per le ore 11 in Procura a Gela.