Migranti, sulla nave Azzurra finita la quarantena per 257 persone

Sono risultati negativi al tampone 257 migranti a bordo della nave Azzurra (442 in totale), ormeggiata ad Augusta, che hanno terminato ieri il periodo di quarantena. (GLI AGGIORNAMENTI)

Eseguiti 198 respingimenti

Gli agenti dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa hanno dato esecuzione a 198 provvedimenti di respingimento emessi dal Questore nei confronti degli stranieri cosiddetti 'economici', 20 dei quali saranno trattenuti nel centro per i rimpatri di Roma Ponte Galeria, struttura individuata dal Servizio Immigrazione del ministero dell'Interno, dove i migranti sono stati accompagnati per essere rimpatriati nel paese di origine. Tra i richiedenti asilo, 57 persone sono state poste in strutture di accoglienza in Calabria, Umbria, Campania e Lazio. Tre tunisini, invece, sono stati arrestati perché rientrati in Italia dopo essere stati espulsi in precedenza, e riceveranno un nuovo ordine di respingimento.