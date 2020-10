Incidente nel Ragusano, scontro tra una moto e un’auto: muore 28enne

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 14 sulla strada statale Modica-Ispica, in contrada Beneventano. Sul posto la polizia stradale di Ragusa per i rilievi. Entrambi i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati

Tragico incidente stradale poco dopo le 14 sulla strada statale Modica-Ispica, in contrada Beneventano, nel Ragusano. Un ragazzo di 28 anni, che viaggiava in sella a una moto, ha perso la vita in seguito a uno scontro con una Jeep Renegade, alla cui guida c’èera un uomo di Augusta. Il giovane è morto sul colpo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Ragusa per i rilievi. Entrambi i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati.