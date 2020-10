Coronavirus Sicilia, Galati Mamertino diventa zona rossa

Per contrastare la diffusione del Coronavirus, il Comune di Galati Mamertino, in provincia di Messina, diventa zona rossa. L'ha stabilito il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, d'intesa con l'assessore alla Salute Ruggero Razza, con una propria ordinanza che entrerà in vigore dalle 14 di oggi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

I contagi

Il provvedimento si è reso necessario dopo il rapporto degli uffici dell'Asp di Messina che hanno confermato la presenza di un cluster con 88 positivi. Fino alla mezzanotte del 24 ottobre - salvo eventuali proroghe - a Galati Mamertino sarà vietato circolare a piedi e con qualsiasi mezzo pubblico o privato. Gli spostamenti saranno permessi per recarsi al lavoro, solo se non è consentito lo smart working. Sono autorizzati i trasferimenti per: l'acquisto o il consumo di generi alimentari e beni di prima necessità; ragioni di natura sanitaria; appuntamento presso studi professionali. Inoltre, è vietata ogni attività ricreativa, oltre che passeggiare o stazionare nelle aree pubbliche. Vietati banchetti e feste, pubbliche e private di qualunque tipo, che comportino la presenza contemporanea di più di sei persone. Il divieto di circolazione con qualsiasi mezzo si applica anche alle persone in transito e non residenti a Galati Mamertino.