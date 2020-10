Coronavirus, 69 contagi in un paese da 1.800 abitanti nel Messinese

A Galati Mamertino tutti i casi sono asintomatici. Il sindaco ha emesso un’ordinanza per impedire spostamenti da e verso il Comune se non per motivi di lavoro e stretta necessità, ponendo limitazioni anche dentro il Comune

È emergenza Coronavirus a Galati Mamertino (in provincia di Messina), piccolo comune di 1.800 residenti nel Messinese, dove 69 persone sono risultate positive, anche se tutte asintomatiche (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN SICILIA). Il sindaco Antonio Baglio ha emesso un'ordinanza che impedisce gli spostamenti da e verso il comune dei Nebrodi se non per motivi di lavoro e stretta necessità, e pone le stesse limitazioni per gli spostamenti all'interno del paese, chiudendo anche le scuole per una settimana e sospendendo il mercato ortofrutticolo.

Obiettivo scongiurare zona rossa

L'intento dell'amministrazione è scongiurare la zona rossa che potrebbe essere decisa dalla Regione qualora aumentassero i contagi. Saranno eseguiti mille test rapidi per capire l'entità del problema e intervenire con celerità. A Messina, intanto, è ancora chiuso il tribunale per consentire di sanificare l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari dopo che il congiunto di un magistrato è risultato positivo.