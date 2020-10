Stretto Messina, Commissione Bilancio: infrastruttura stabile e veloce

È dichiarato in uno dei passaggi del documento messo a punto dall’organo parlamentare sul Recovery Fund e votato questo pomeriggio

"Garantire un''infrastruttura stabile e veloce dello Stretto di Messina" realizzando "opere adeguate e mezzi idonei e sostenibili, in modo da porre definitivamente fine all'isolamento della rete dei trasporti siciliani da quella del resto del Paese estendendo, così, l'alta velocità fino a Palermo e Siracusa": è uno dei passaggi del documento messo a punto dalla commissione Bilancio della Camera sul Recovery Fund e votato oggi pomeriggio. Nel documento poi si specifica però che tale opera "non può essere annoverata, per l'importanza che essa riveste, tra i progetti storici menzionati tra i criteri di valutazione negativa, di cui alle linee guida del Governo".