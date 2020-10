Catania, spacciavano nel sottotetto di un palazzo: due arresti

Sono stati trovati 28,50 grammi di cocaina, 15,50 grammi di crack e 2,80 grammi di skunk, oltre a un monitor e un hard disk collegati a un sistema di video sorveglianza per monitorare l'eventuale arrivo della polizia

Due giovani, M.D. di 22 anni e S.B. di 25, sono stati arrestati nel rione Librino dagli agenti delle Volanti della Questura di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti. A quanto si apprende, durante dei controlli del territorio sono stati sorpresi nel sottotetto di un palazzo in cui c'erano 28,50 grammi di cocaina, 15,50 grammi di crack e 2,80 grammi di skunk, oltre a un monitor e un hard disk collegati a un sistema di video sorveglianza per monitorare l'eventuale arrivo della polizia. I due sono stati posti agli arresti domiciliari.